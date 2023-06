La pulizia dell'alveo per salvare Santo Stefano Belbo dalle piene

Partiranno tra pochi giorni, la Regione Piemonte ipotizza metà giugno, i lavori di rimozione di quasi 20mila metri cubi di detriti dall'alveo del torrente Belbo nel cuneese. Il costo dell'intervento è di circa 450mila euro e le operazioni finanziate dall'Aipo, l'agenzia interregionale per il fiume Po, sono pensate per evitare che le piene del torrente invadano Santo Stefano Belbo uno dei paesi più colpiti dall'alluvione del 1994. Tempo previsto per il completamento della pulizia dell'alveo, tre mesi: necessario terminare prima delle piogge autunnali.

Già allora si invitava ad avere maggiore rispetto dell'ambiente per cercare di salvare le opere degli uomini. Le parole dello scrittore Nuto Revelli, al centro di uno “Speciale Tg1” dell'epoca, sono un monito valido ancora oggi.

Interviste a:

Gianluca Zanichelli

direttore ad interim dell'Aipo

direttore ad interim dell'Aipo Luigi Genesio Icardi

assessore Regionale alla Sanità ed ex sindaco di Santo Stefano Belbo

Servizio di Jacopo Ricca, montaggio di Tiziano Bosco