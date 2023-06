La RAI sceglie le innovative idee dei ragazzi del Vallauri

La loro scuola porta il nome di un grande scienziato. Giancarlo Vallauri fu un pioniere degli studi sull'elettrotecnica, per un decennio anche presidente dell'allora Eiar. Oggi, proprio per la Rai, i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore di Fossano hanno realizzato un software. Sarà un loro applicativo a sorteggiare i vincitori dei concorsi promozionali per gli abbonati: in palio grandi eventi, come Sanremo e l'Eurovision.

Sul mercato esistevano già dei software per l'estrazione di numeri casuali. Tutti però con un difetto: quello della prevedibilità. Da qui l'idea innovativa dei giovani del Vallauri: sfruttare il “rumore di fondo” come variabile mai uguale a sè stessa e mai prevedibile come discriminante per l'estrazione dei numeri.

A realizzare il progetto la quinta B indirizzo informatico, guidata dai professori Cambieri e Canonico, con la supervisione del dirigente Paolo Cortese. Dopo gli interventi del settore ICT di Rai e la certificazione del Politecnico, il software sarà adottato dalla direzione Canone beni artistici accordi istituzionali.

Interviste: Emanuele Cucchietti, studente 5B ISS Vallauri; Paolo Cortese, dirigente ISS Vallauri; Francesca Arduino, responsabile Direzione canone beni artistici accordi istituzionali RAI