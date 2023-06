La stretta del nuovo codice stradale

Il consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo codice della strada: arriva la stretta per chi guida dopo aver assunto alcool, droga o mentre usa il cellulare. Ecco tutte le nuove norme, dai neopatentati ai monopattini elettrici.

Le nuove misure

Al centro, misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Nessun ritocco in realtà agli attuali limiti alcolemici. Anche se nel ddl licenziato dal governo è previsto l'aumento di un terzo delle multe. Per mettersi al volante, se si è già stati condannati per guida in stato di ebbrezza, bisognerà avere però un tasso alcolemico a zero. Con l'obbligo, per i recividi, di montare sulla vettura l'autolock, che blocca la messa in moto.

Sanzioni più severe

Revoca della patente, con divieto di conseguirla per tre anni, per chi risulta positivo al test rapido salivare sull'assunzione di droghe. A prescindere dallo stato di alterazione o meno al momento del controllo. Per l'uso di telefonini, guida in contromano o sopra i limiti di velocità di dieci chilometri orari, sospensione della patente da sette a quindici giorni per chi ha meno di venti punti. Ad oggi, una minoranza di automobilisti.

Biciclette e monopattini

Per i neopatentati, divieto di guidare auto di grossa cilindrata per tre anni. Novità anche per i ciclisti: con l'obbligo per le auto di tenere un'adeguata distanza laterale quando sorpassano una bici. Ma non più di dare sempre la precedenza ai ciclisti che si immettono su strade urbane. I monopattini elettrici poi dovranno avere targa e assicurazione, non potranno funzionare fuori città, con blocco da remoto per quelli in sharing. Uso obbligatorio del casco, non più solo per i minori. Per chi uccide, guidando ubriaco o sotto l'effetto di droghe, si arriva alla revoca a vita della patente. Il tutto, in un disegno di legge, che dunque dovrà passare dal parlamento prima di approdare sulle strade.

Intervista a Filippo Mastropasqua, Direttore Polizia stradale.