Da simbolo della siccità all'abbondanza d'acqua, il lago di Ceresole torna a respirare

A metà febbraio, due terzi del lago erano asciutti, nemmeno uno strato di ghiaccio o neve a ricoprire sabbia e pietre. Oggi le acque del lago di Ceresole, un bacino costruito un secolo fa per produrre energia elettrica, sono tornate abbondanti: merito delle piogge e delle nevicate dell’ultimo mese e mezzo. Tanto che le turbine di Iren sono tornate al lavoro.

La portata

21 milioni di metri cubi la portata dell'invaso, più del doppio rispetto ai 10 milioni dello scorso anno: 400 mila i metri cubi al giorno di acqua che vengono immagazzinati dalle precipitazioni e dagli immissari, il fiume Orco e i torrenti secondari. Il risultato è una fotografia del tutto diversa anche da quella del giugno 2022. L’annata record per la siccità.

L'agricoltura

Risorsa preziosa per tornare a una normalità fatta di turismo ma anche per il prosieguo della stagione agricola. Anche quest’anno se servirà la diga rilascerà acqua per i campi. Per non dimenticare l’emergenza passata.

Intervista a Mauro Durbano, vicesindaco di Ceresole Reale.