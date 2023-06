L'arte ritrovata dei rubatà a Pino Torinese

A Valle Ceppi, frazione del Comune di Pino Torinese, c'è chi continua a produrre i tipici grissini rubatà cotti nel forno a legna. Una tradizione di famiglia cominciata nel dopoguerra, che poi si è in parte interrotta ed è, infine, ripresa con il pronipote del fondatore. “Non avendo avuto figli non ha avuto nessuno cui lasciare in eredità l'attività - spiega Daniele Tarraran, panettiere che da neodiplomato vent'anni fa ha riattivato il forno del prozio Giovanni, chiuso negli anni ‘80 - e poi in paese eravamo un migliaio e non c’era un panificio”.

I rubatà

Ora i clienti arrivano da tutto il circondario per la specialità: i grissini del Chierese, rubatà, dalla pasta rotolata a mano. Se ne fanno circa 60 chili al giorno. E spesso non bastano. “La soddisfazione più grande per me è vedere che i clienti tornano - confessa Daniele - ed aver di nuovo dato vita a qualcosa che sarebbe morto, il forno del paese”.

Come cambia un mestiere

Nella borgata - un tempo - c'erano almeno quattro forni, spesso distrutti per lasciare spazio a un'altra stanza. Questo - grande 16 metri quadri - è l'unico sopravvissuto. La difficoltà più grande? “Gli orari e la burocrazia”.



Servizio di Lorenza Castagneri; montaggio di Claudio Biasiotto

Intervista a Daniele Tarraran, panettiere