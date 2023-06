Dalla guerra in Ucraina a Torino per tornare a muovere braccia e mani

A Torino tre soldati e un civile arrivati dall'Ucraina provano le nuove protesi mioelettriche che la fondazione Superhuman center ha acquistato dalla Officina ortopedica Maria Adelaide, azienda leader a livello mondiale nel settore. “Essere oggi in una città dove non c’è la guerra, è bello ed strano al tempo stesso”, ci dice Petrov Ruslan, che ha perso la mano destra a causa dell’esplosione di una mina.

Viaggio a Leopoli

Lo scorso aprile il direttore Roberto Ariagno è stato a Leopoli. Ha preso le misure ai quattro pazienti, e poi si è messo a lavoro. Il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti. Sono arti artificiali di ultima generazione, del costo di 50mila euro ciascuna.

Chi tornerà in guerra, chi a casa

Roman Yiyanets, militare, ci fa vedere come muove bene la protesi, ma rifiuta di parlarci, perché lui in guerra ci tornerà e non vuole esporsi pubblicamente. “Che cosa penso di questa guerra? Non ne avevamo bisogno, noi vogliamo la pace”, ci dice, invece Mykhailo Barroshyk, che non ha più, dal lato destro, l’avambraccio, il braccio e la mano; un cingolato ha sparato un missile mentre lui era di corvée. E’ un miracolo che sia vivo. Ma Mykhailo, sposato da pochi anni, in guerra non ci tornerà. Ha una moglie che lo aspetta a casa.



