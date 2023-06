Un recupero lento a Novara, criticità nel Vco: le liste d'attesa nel Piemonte nord

Migliora lentamente la situazione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie nell’Asl di Novara, mentre nel Vco il quadro appare ancora critico, con punte di sei mesi di attesa che nel caso peggiore arrivano a 14 mesi, come per la colonscopia con endoscopio flessibile. Prenotando in questi giorni, l’appuntamento viene fissato a luglio dell’anno prossimo. Su un centinaio di prestazioni elencate sul sito dell’Asl solo una decina di tempi medi risultano negli standard. Va meglio per i tempi minimi.

Le difficoltà post covid

Nell’area del novarese il recupero, dopo lo stop del covid, è stato graduale, anche se non mancano problemi, per carenze di personale medico, soprattutto per le visite di gastroenterologia, radiologia e pediatria. Nel Vco il sindaco di Quarna di Sopra, Augusto Quaretta, alla fine di maggio, ha messo a disposizione il proprio numero di cellulare e una mail per raccogliere dal vivo i dati sulle liste di attesa nella sanità, da sottoporre al presidente Cirio: fino ad ora è stato contattato da una quarantina di cittadini che hanno raccontato i propri disagi. Un pensionato, già operato più volte per melanoma non riesce a prenotare la visita di controllo entro i sei mesi indicati dal medico, e ancora, una visita allergologica prenotata ad aprile è stata fissata ad ottobre. In molti casi i cittadini ricorrono alla sanità privata.

Intervista a Emma Maria Zelaschi, direttore sanitario Asl Novara