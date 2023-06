Spacciatori e assassini. Sgominata banda tra il Piemonte e la Lombardia, 26 arresti

I luoghi di spaccio erano i boschi del parco del Ticino che dividono il Piemonte dalla Lombardia.

Nella mattinata di oggi, martedì, la Polizia di Varese ha concluso una vasta operazione che ha portato

all'esecuzione di 26 misure cautelari di cui 24 in carcere, 1

agli arresti domiciliari e 1 divieto di dimora in Lombardia e

Piemonte, emesse dai Gip di Busto Arsizio, Novara e Lodi che

hanno accolto le richieste delle rispettive Procure della

Repubblica, nei confronti di un gruppo di persone, originarie

del Marocco (eccetto un solo cittadino italiano con mansioni di

autista). Le persone sono indagate a vario titolo per i reati di

tortura con uccisione del torturato, tentata estorsione, rapina,

detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti, in

particolare spaccio nelle zone boschive in numerosi punti

dislocati nelle province lombarde e piemontesi.

Gli arresti sono stati eseguiti in Lombardia nelle province

di Milano, Lodi, Pavia e Cremona, e anche nelle province di

Novara e Piacenza. Parte dei soggetti destinatari - irregolari

in Italia e senza fissa dimora - è risultata irreperibile. Un

arresto è stato eseguito in Germania dalle autorità di polizia

di quel Paese, attivate dall'Unità FAST italiana (incardinata

nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) a

seguito della emissione del mandato d'arresto europeo da parte

del Gip.

L'attività di indagine condotta dalla

Squadra Mobile di Varese ha preso avvio il 07/05/2022 con il

ritrovamento del cadavere di un uomo privo di documenti, di

probabile origine nord-africana, abbandonato seminudo in una

piazzola di sosta a bordo strada della SS336 nel Comune di

Lonate Pozzolo, con evidenti segni di violenza subita. Gli

elementi raccolti, attraverso l'ascolto di decine di soggetti,

servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche e

ambientali, acquisizione e analisi di tabulati e altro ancora,

hanno consentito di comprendere che l'uomo ucciso -

successivamente identificato per un ragazzo di 24 anni

marocchino - aveva fatto parte di un gruppo di presunti

spacciatori tutti di nazionalità marocchina, facenti capo a due

fratelli, dimoranti nel Milanese, 'proprietari' di diverse

piazze di spaccio situate in zone boschive delle province di

Milano, Varese, Novara, Pavia e Lodi.

Secondo quanto finora ricostruito, il movente della tortura a

cui ha fatto seguito la morte del ragazzo sarebbe stato il furto

di droga e soldi per un valore di circa 30.000 euro che il

soggetto ucciso aveva compiuto qualche settimana prima nei

confronti del gruppo di presunti spacciatori di cui faceva

parte, e per il quale lavorava con un complice in una zona

boschiva posta a cavallo dei Comuni di Pombia/Oleggio/Marano

Ticino, in Piemonte. Poco dopo aver iniziato le torture nei

confronti del ragazzo, una donna - presuntivamente identificata

poi nella compagna del capo del gruppo - aveva chiamato

ripetutamente il padre di quest'ultimo, riferendo quello che

stava accadendo e chiedendo il pagamento della cifra che il

ragazzo aveva rubato. L'uomo, che viveva in Spagna, aveva

chiesto di liberare il figlio rendendosi disponibile a

recuperare la cifra necessaria, chiedendo però del tempo a tale

scopo, ma la morte del ragazzo è intervenuta prima che potesse

recuperare la somma necessaria.

Nella disponibilità del gruppo criminale vi sarebbero state

anche armi, sia bianche (machete), sia da fuoco (fucili e

pistole), anch'esse occultate nei boschi di spaccio, ostentate

sui profili Facebook e utilizzate per rappresaglie e in caso di

contrasti con gruppi rivali (ad esempio a seguito della

sottrazione dei telefoni dello spaccio oppure per la conquista

di un luogo di spaccio conteso).

La maggior parte dei soggetti indagati ha precedenti o

pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti; il capo,

inoltre, è stato denunciato in tre occasioni a partire dal 2020

per sequestro di persona e lesioni commesse ai danni di propri

sodali nell'ambito dei contrasti legati allo spaccio di

stupefacenti.