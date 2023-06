L'ultimo viaggio di Silvio Berlusconi

L'ingresso a villa san Martino alle 5 del pomeriggio segna la fine delle esequie di Silvio Berlusconi. In duomo tutta la famiglia, i cinque figli, l'ultima compagna, gli amici di una vita e i rappresentanti delle istituzioni.

Per la Rai ci sono l'amministratore delegato Sergio, la presidente Soldi, il direttore generale Rossi; per la regione Piemonte ci sono, tra gli altri, i ministri piemontesi e il presidente Cirio, a sottolineare un legame con una terra a cui l'ex premier era legato da sempre: le imprese, il calcio e i rapporti con la dinastia degli Agnelli; poi la discesa in campo a metà anni '90 e la visita al Piemonte alluvionato.

Era il 1994 e il primo dei quattro governi guidati dall'ex cavaliere, che l'anno scorso, quasi trent'anni dopo, nella zona Cesarini della sua partita politica e umana, fu anche candidato alle elezioni politiche per il Senato, nel collegio di Novara, Alessandria e Cuneo.

Un cerchio che si è chiuso oggi con i funerali di stato e la decisione del governo di esporre a mezz'asta le bandiere di tutti gli enti pubblici. Da palazzo di città a piazza Castello, Comune, Regione, prefettura, le istituzioni politiche come quelle culturali, il museo egizio e il teatro regio.

E proprio qui il lutto ha preso la forma della contestazione verso la scelta dei funerali di stato, con una parte della platea del teatro regio di Torino che ieri non si è alzata per osservare il minuto di silenzio in ricordo dell'ex premier.

Un solco, quello tracciato da Berlusconi, che ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo. E un'eredità, politica e imprenditoriale, che domani sarà da dividere, e che oggi divide, come in vita, così in morte.

La salma sarà cremata a Valenza, poi l'ultimo viaggio delle ceneri verso il mausoleo di famiglia, ad Arcore.