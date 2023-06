Quello che ci raccontano le lune

La Luna, le lune. Nel sistema solare i satelliti naturali a oggi confermati sono oltre 280, la maggior parte in orbita intorno a Saturno e Giove, che danno vita quasi a una sorta di gara costantemente aggiornata. Per identificarne di nuovi servono telescopi di grande diametro e osservazione delle traiettorie sul lungo periodo. Tra i satelliti, quelli ghiacciati che ospitano acqua si possono distinguere in due classi, di cui una interessante per il tema della cosiddetta abitabilità: in questo caso il potenziale di un sistema - passato o presente - di sostenere forme di vita di qualsiasi tipo. Che dipende da alcune condizioni, come spiega il ricercatore Inaf Federico Tosi.