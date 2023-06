Nubifragi lampo su Astigiano e Alessandrino. A Canelli scantinati allagati

Eventi estremi e localizzati: nubifragi lampo, a macchia di leopardo sul territorio, con grandine e raffiche di vento. È questo l'identikit dell'ultima ondata di maltempo sul Piemonte, che ha colpito soprattutto le province meridionali - Astigiano, Alessandrino e Cuneese - in un'inizio di estate meteorologica che per ora resta solo sulla carta.

Tra i centri più colpiti c'è Canelli (Asti), dove nella giornata di domenica sono caduti oltre 70 millimetri di pioggia. I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per svuotare cantine e garage allagati con le pompe idrovore, oltre che per automobili bloccate e animali domestici in difficoltà. Ad Alessandria il nubifragio di domenica è durato due ore: sott'acqua sono finiti soprattutto il rione Cristo, la zona industriale, il quartiere Pista e la frazione di Spinetta Marengo. Coldiretti ha evidenziato i danni per cereali e orticole, mentre il sindaco Giorgio Abonante ha lanciato un appello: ci serve un aiuto economico esterno per manutenere caditoie, strade e marciapiedi.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Davide Chemin