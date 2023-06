Mancano 50 mila case popolari

La casa non è un diritto per tutti. Il sindacato degli inquilini e degli assegnatari Sunia lancia l'allarme con la Cgil. Molte famiglie rischiano di essere sfrattate, spiegano, serve una nuova legge regionale sull'abitazione, servono nuove politiche pubbliche.

A Torino sono oltre 6mila le domande per una casa popolare in attesa di risposta. Altri 20mila non possono permettersi un affitto. Secondo i sindacati servirebbe una nuova legge regionale per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.



Oltre al tema delle case popolari c'è tutto il tema delle persone che si sono impoverite che fanno fatica a pagare gli affitti. In particolare il governo non ha rifinanziato il fondo per la morosità e il fondo di sostegno agli affitti e pensiamo che visto che l'inflazione cresce le persone potrebbero far fatica a pagare l'affitto e potrebbero ritrovarsi sfrattate

Altro tema, quello degli affitti per gli studenti. In Piemonte sono quasi 40.000 quelli che arrivano da fuori regione, circa 12.500 gli internazionali. I posti letto nelle residenze universitarie nel 2020 erano meno di 2.000 a Torino, meno di 200 nelle altre provincie. In tutto spiegano i sindacati, i posti disponibili sono poco più del 4%.



Interviste a Davide Masera, Sunia Piemonte e Enrica Valfré, segreteria regionale Cgil Piemonte