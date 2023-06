Oggi al via la seconda prova, latino al classico, matematica allo scientifico

Voci sulla soglia, e all'uscita, della prima prova di un esame tornato in modalità pre covid. Da un percorso, per questi studenti, segnato negli anni da dad e mascherine, distanze e disagio. E nonostante tutto. la maturità al liceo Alfieri di Torino è già piena, di nostalgia.

Gli smartphone spenti e consegnati in aula prima della prova e prima di scegliere - in molti - proprio la traccia sull'elogio dell'attesa ai tempi di whatsapp. Un tema argomentativo espositivo di questo tipo è molto più facile discorsivo e sicuramente sarà più facile prendere un voto alto che magari altre prove che sono uscite,

Convinzioni, o smentite clamorose come sui temi e i nomi più quotati alla vigilia. Svevo, D'Annunzio, crisi climatica, niente di tutto ciò.

e così in molti hanno preferito lasciarsi ispirare dalle parole di un torinese illustre, come Piero Angela e il suo libro testamento.

La prima prova, per i trentatremila studenti piemontesi, è diventata anche esercizio di duttilità. Adattarsi all'inatteso, superare un bel po' di delusione. anche questa, è maturità.