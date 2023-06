Nelle prossime ore ancora maltempo ma nel fine settimana arriva l'estate

Nel corso della notte il Piemonte è stato raggiunto da un nuovo vortice di bassa pressione con l’attivazione di forti temporali e nubifragi soprattutto sulle pianure centro-occidentali e sulle aree pedemontane. Nelle prossime ore e fino almeno al tardo pomeriggio le piogge e i temporali tenderanno a concentrarsi soprattutto tra Vercellese, basso Novarese, Biellese, Canavese, Torinese, Astigiano e Cuneese, in estensione anche all’Alessandrino, ancora con piogge a tratti intense e con possibili locali allagamenti, poi esaurimento delle precipitazioni in serata.

Domani ancora qualche pioggia o temporale tra la tarda notte e il pomeriggio, limitata soprattutto ai settori di bassa montagna e aree pedemontane dal Cuneese al Biellese e sulle pianure occidentali, localmente anche di forte intensità, poi tendenza a parziali schiarite specie tra Astigiano, Vercellese e Alessandrino. Temperature in calo con valori massimi tra 19 e 23°C quest’oggi, poi in rialzo sui 24-27°C domani. Da giovedì e poi soprattutto tra venerdì e il fine settimana il graduale rinforzo dell’alta pressione favorirà un generale miglioramento con ampie schiarite e un rialzo delle temperature su valori estivi, anche verso i 30°C in pianura nel weekend.