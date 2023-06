"Mio nonno, Bruno Caccia". Il ricordo del nipote Lorenzo a 40 anni dall'assassinio del magistrato

Quarant'anni fa, il 26 giugno del 1983, veniva ucciso in un agguato sotto casa a Torino Bruno Caccia, all'epoca procuratore capo di Torino. Fu il primo magistrato ucciso dalle mafie al Nord.

Per ricordarlo abbiamo incontrato il nipote, Lorenzo Fracastoro, che quel nonno non l'ha mai conosciuto: al momento del delitto aveva appena 10 mesi.

“Non vedo mio nonno come un eroe, lo vedo come una persona che ha fatto il suo dovere fino in fondo”.