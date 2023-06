"Torino che non c'è più", la mostra che fa riemergere otto secoli di storia della città

Si ritrovano rituali, simboli, stemmi e soprattutto ricordi di una Torino che si è affermata nei secoli come città all'avanguardia dei diritti e della politica e poi protagonista del boom economico nel dopoguerra. È la mostra Torino che non c'è più, che prende forma al piano terra dell'Archivio storico, in via Barbaroux, 32.

Le curiosità e le suggestioni

Il toro rosso rampante raffigurato sui documenti sin dal medioevo, e riprodotto in cima alla torre civica abbattuta perché pericolante nel 1801. La statua, in bronzo, essendo cava, quando veniva attraversata dal vento, mugghiava, muggiva. E poi, si può osservare il disegno del genio alato, un'altra statua che svettava, prima della stella, sulla sommità della Mole antonelliana.

Tante le foto curiose e le suggestioni in mostra. Dai mezzi di trasporto, alle invenzioni tecnologiche passando per gli animali: l'elefante Fritz dono a re Carlo Felice da parte del viceré d'Egitto, ospitato a Stupinigi, e lo zoo nei giardini reali.

I quartieri che cambiano

Il racconto per immagini immortala anche i quartieri che cambiano forma, colori, funzioni, come l'ex foro boario e l'ex macello. Su quelle aree oggi, ci sono il palazzo di giustizia e il grattacielo di Intesa San Paolo.

La mostra è gratuita ed aperta al pubblico dal lunedì al venerdì fino al 29 settembre.

Intervista a Maura Baima (responsabile Archivio storico Torino)