Movida, il Comune corre ai ripari: fonometri anche nei dehor

Mala-movida, dopo la recente sentenza della Cassazione che ha stabilito la responsabilità dei Comuni per il disturbo al riposo dei residenti, e il caso di San Salvario ancora pendente di fronte alla suprema corte, il Comune di Torino corre ai ripari. E lo fa con nuove misure frutto di un lungo dialogo con gli esercenti. Primo: l'installazione, nei locali delle zone di San Salvario, Santa Giulia, Vanchiglia e piazza Vittorio, di fonometri anche nei dehors esterni, per tracciare origine e distribuzione dei rumori. Secondo, bicchieri usa-e-getta marchiati per capire su quali locali porre attenzione e come si muovono i ragazzi. Terzo, installare, in zona largo Saluzzo e le vie Saluzzo e Berthollet, dei contapersone.

Il nodo dei tempi

“Torino vuole essere una città per giovani - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - e al contempo tutelare il diritto al riposo dei residenti”. L'iter però si prospetta ancora lungo: dopo le delibere della Giunta, ci dovrà essere l'OK del Consiglio comunale. Passata la fase delle rilevazioni, dalla durata di 6 mesi, verranno presi i provvedimenti singoli o i regolamentari necessari. “Le misure entreranno in vigore nelle prossime settimane. Si partirà subito con il controllo dei suoni - spiega l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino - poi c'è anche l'idea dei bicchieri marchiati. Una misura che vogliamo prendere ma che attueremo sempre dialogando con gli esercenti”. Piano anche per via Ottavio Mai, in zona Campus Einaudi, annunciato dall'assessore ai Giovani, Carlotta Salerno: “Iniziative culturali e musicali. E un'idea: cinema con cuffie”.