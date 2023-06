Movida, inizia il luglio caldo di Torino. Nuove regole del Comune, avanti adagio

Regolamentare la movida. Entro luglio il Comune di Torino entra nel vivo del suo piano finalizzato a contemperare le esigenze di residenti ed esercenti, anche cercando di delocalizzare la vita notturna dalle vie del centro.

La situazione

Il centro, Vanchiglia, San Salvario. Queste le zone dove più si esce la notte a Torino. Per quanto riguarda i concerti dal vivo, centro, San Salvario e Barriera di Milano contano quasi la metà dei locali e oltre il 60% delle esibizioni. Questi alcuni dati della ricerca “Mover la movida”, una vera e propria analisi scientifica sulla notte torinese, elaborata da un gruppo del Politecnico. Il rapporto, utilizzato dal comune per le sue decisioni, è stato presentato dal sindaco Lo Russo e da quattro assessori, ha l’obiettivo di fotografare la situazione per proporre nuove soluzioni. In alcune aree i bar tra mezzanotte e le 6 di mattina sono tutti chiusi. Tra queste ad esempio Crocetta. I mezzi pubblici notturni sono pochi e non permettono di spostarsi facilmente tra i quartieri. Secondo gli intervistati, protagonisti della vita notturna tra i 25 e i 65 anni, per avere più sicurezza servono più illuminazione e trasporto collettivo, maggiore responsabilizzazione di tutti. Tra le proposte, quella di organizzare eventi diffusi in ogni quartiere e avere spazi polifunzionali, aperti anche di notte.