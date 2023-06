Musei, piazze, Juventus, caffè storici e Sindone: ecco la Torino dei turisti

E' stato un lungo fine settimana da quasi tutto esaurito a Torino.

Tra i turisti, c’è chi si è fermato due o tre giorni e chi ha scelto di fare una gita in giornata. Gli italiani arrivano da Lombardia, Veneto, Toscana, soprattutto, ma anche dal Sud, talvolta per incontrare i figli che studiano in città. E poi ecco gli stranieri: francesi, tedeschi, olandesi. Spesso incantati dai nostri palazzi pieni di storia e dai musei.

Tra una tappa e l’altra, la pausa si fa sempre più spesso nei caffè storici, per assaggiare bicerin, tramezzini, Vermouth e il caffè italiano. Per poi ripartire alla scoperta di angoli meno consueti, dai luoghi della Juventus al museo della Sindone.

Intervista ad Alessandra Mascia, guida turistica