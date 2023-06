Tumori, nanotrasportatori per le terapie

Due nanotrasportatori capaci di portare in modo mirato e selettivo all'interno delle cellule terapie a base di RNA e DNA per combattere tumori molto aggressivi. Le due nanoparticelle sono state progettate e sintetizzate da ricercatori dell'università di Trieste in collaborazione con istituti cinesi e con l'università di Aix Marseille.

Le due nuove nanoparticelle sono già state testate sia in laboratorio che in vivo e sono state dimostrate la loro efficacia e la non tossicità

Ora inizia la fase non semplice per arrivare alla sperimentazione clinica.

Le applicazioni in campo farmaceutico potrebbero andare dai tumori aggressivi o metastatici alle malattie genetiche rare o rarissime.

