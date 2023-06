Talenti per costruire ponti di conoscenza tra Italia e Stati Uniti

Marta casti, 33 anni sarda di San sperate, la laurea al Politecnico di Torino come ingegnere aerospaziale poi il dottorato di ricerca all'Università in fisica e astrofisica e l'incontro con i coronografi. Lo studio del sole, la nostra stella, l'ha portata oltre mare per un post doc negli Stati Uniti alla Catholic University of America da lì poi il lavoro di ricerca al Goddard Space Flight Center della Nasa.