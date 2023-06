Raduno new age abusivo in località Balma. Il Comune: "Zona a rischio idrogeologico"

Sono già in 150 e aumenteranno al ritmo di 30 arrivi al giorno, da tutto il mondo, i partecipanti al raduno annuale della comunità Rainbow che promuove la vita a contatto con la natura, fuori dalla frenesia moderna, e senza alcol o droghe. Un campeggio abusivo che culminerà il 3 luglio, con la luna piena, su un terreno privato sopra Ceresole Reale in località Balma.

La preoccupazione delle istituzioni

Dal sopralluogo dei Carabinieri forestali, Comune e servizio sociale è emerso che la zona scelta, sul sentiero che porta al colle della Crocetta, non solo è stata affittata ad un pastore che a giorni dovrebbe salire con 2000 pecore, ma è anche a forte rischio idrogeologico. “La cosa che più ci preoccupa è la salute di queste persone, in particolare dei minori - dice Mauro Durbano, vicesindaco Ceresole Reale - c'è una frana attiva che potrebbe in caso di piogge dare dei problemi ai partecipanti”.

Servizio di Silvia Bacci

Interviste a due partecipanti e a Mauro Durbano, vicesindaco di Ceresole Reale