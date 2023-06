La Nazionale italiana e le meraviglie di Wilfried Gnonto

Il Piemonte continua a lasciare segni positivi sulla Under 21, prima il gol del torinista Pellegri contro la Francia, poi il gol e altre meraviglie del verbanese Gnonto, forse il calciatore dalla crescita più folgorante dal Verbania alla Nazionale e alla Premier League, un fenomeno ed eccoci alla fenomenologia di Gnonto cioè descrivere come si manfiesta. Intanto è un brevilineo, baricentro basso, e il calcio è un gioco maledettamente mediterraneo e sudamericano fatto per uomini non con l'altezza dei nordici, anche se ovviamente le eccezioni non si contano, ma i tre calciatori più forti nel mondo sono Pelè, Maradona e Messi, tutti brevilinei.

E Gnonto, fatte le dovute proporzioni, è di quella specie lì, uno che riesce a saltare l'uomo da fermo perché è troppo veloce sul primo passo, uno che non riesci a bloccare a spallate, per il baricentro basso è difficile farlo cadere, non ha i piedi e i movimenti di Maradona che stavano in comunione con la palla, e neanche le precezioni extrasensoriali di Messi che gli danno quella capacità di vedere il calcio, di sapere la cosa giusta da fare con la palla prima degli altri.

Ma forse batte tutti per la frenesia del movimento continuo, ancora un po' incerto sul quando partire per saltare l'avversario e quindi sconta perdite di palloni. Comunque il ragazzo non ha ancora 20 anni e Mancini ha preferito tenerlo piuttosto che lasciarlo andare alla under 21, dato che giocando sempre o meno spacca le partite perché al baricentro basso e alla frenesia del movimento associa quella lieve follia che distingue i campioni dai giocatori comuni.