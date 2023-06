Novacoop, 7 milioni di euro contro la povertà alimentare

I 250 delegati di Nova Coop riuniti a Baveno (Vco), sul lago Maggiore, in rappresentanza dei 30.781 soci, hanno approvato oggi il bilancio 2022 della cooperativa.

I ricavi da vendite e prestazioni hanno raggiunto la cifra di un miliardo e 159 milioni di euro, con un utile netto di 7,27 milioni di euro.

Il valore complessivo della produzione consolidata è pari a due miliardi e 800 milioni. Il patrimonio netto si è rafforzato, attestandosi a 822 milioni.



Presentato ai soci il 'bilancio di condivisione' 2022 da cui risulta la ripresa a pieno ritmo dei progetti formativi destinati ai lavoratori della rete vendita e della sede, per un totale di 66.095 ore.

"Nei tre anni che ci separano dall'ultima assemblea che svolgemmo in presenza sono successe molte cose. - ha ricordato Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop - Prima l'emergenza sanitaria, poi la ripresa post pandemia che ha determinato un picco nei prezzi delle materie prime e la spinta inflattiva, la guerra in Ucraina, la siccità e negli ultimi giorni l'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna e le Marche. Sono stati anni difficili e i numeri di bilancio raccontano solo in parte la capacità che Nova Coop ha avuto in tutto questo tempo di crescere dal punto di vista patrimoniale e delle performances sul territorio".



Dal bilancio 7 milioni sono destinati al progetto 'Buon Fine', un'attività svolta in tutto il Piemonte come forma di sostegno alla povertà alimentare.