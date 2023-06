A Caraglio un deposito di armi diventa oasi di biodiversità

Legambiente ha assegnato a Venzone, in provincia di Udine, le 19 bandiere Verdi 2023, esempi virtuosi di adattamento creativo nell'arco alpino. Il Piemonte la regione che ne ha di pù, 5 in tutto. Tra loro il Bioparco Acqua Viva, nel Cuneese, dove il comune di Caraglio ha acquisito dal Demanio un deposito di armi abbandonato dal '78, e ne ha fatto un'oasi di biodiversità.

15 ettari, 12 strutture con ostello, spazi espositivi, servizi; ma soprattutto un santuario della storia naturale di Caraglio, vicino a Cuneo. A coltivare il parco e raccontare la natura sono le associazioni ambientaliste, che hanno recuperato biodiversità dal terreno bonificato. Uccelli, funghi, anfibi, lumache, habitat per le farfalle, e gli insetti, erbe officinali, curative e velenose. Infine le tecniche di coltivazione tradizionali ormai rarissime



Ora c'è un lago per l'irrigazione, da 60.000 metri cubi, con condotte a pressione per irrigare a goccia: ha fatto risparmiare, nella scorsa stagione siccitosa, il 40 per cento di acqua. Quando tutti useranno questa tecnica il risparmio sarà enorme. e poi il pezzo forte: è il lago balneabile, con acqua a ciclo chiuso depurata grazie al lapillo vulcanico e a 10.000 piante acquatiche, di 30 specie diverse, una vegetazione che ospita anche libellule, farfalle anfibi e uccelli d'acqua.

Da qui partono molti sentieri, in collina, uno dei quali porta al seicentesco filatoio di Caraglio, nell'800 la più grande fabbrica della seta in Europa, dove si allevavano i bachi e si filava seta con le splendide macchine progettate da Leonardo Da Vinci. Al parco Legambiente ha essegnato una bandiera verde.