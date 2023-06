Omicidio a Ghiffa, si scava nel passato di Fiorini

Chi abita nella palazzina in cui Matteo Fiorini è stato ucciso racconta una nottata tormentata: le urla tra l'una e le sette del mattino, un ragazzo con la maglietta bianca che si allontana, una Fiat Punto azzurra che per arriva e poi se ne va. Sono i primi pezzi di un puzzle, i primi possibili indizi che la squadra mobile della polizia sta mettendo insieme, aiutata dai vicini di casa del 33enne accoltellato a morte ieri a Ghiffa, nel Verbano, sulla sponda piemontese del lago Maggiore.

La scoperta del corpo

Nel pomeriggio di ieri l'allarme della madre, da anni residente in Spagna e solo d'estate sul lago, che non riusciva a mettersi in contatto con quel suo secondo figlio problematico, con un passato di tossicodipendenza e di alcolismo, e precedenti per droga, un periodo in carcere, un altro ai domiciliari, mai un lavoro fisso, le frequentazioni nel giro dello spaccio, e il costante bisogno di denaro.

“Brillante e fragile”

Qualche anno fa aveva dato in escandescenze negli uffici del Comune, perché gli era stata negata una casa popolare - ma, come racconta il sindaco, Matteo Lanino, era anche "una persona brillante e fragile". Forse già oggi l'autopsia, e si attendono anche i rilievi della Polizia scientifica, che sono andati avanti fino alla tarda serata di ieri.