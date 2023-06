Omicidio a Ghiffa, fermato un conoscente della vittima

C'è un fermato per l'omicidio di Matteo Fiorini a Ghiffa sul lago Maggiore. E' un suo conoscente, Thomas Albertini.

Conoscenti

Matteo Fiorini e Thomas Albertini si conoscevano. Tutti e due con precedenti per droga. Ed è nel mondo dello spaccio e del consumo di stupefacenti che si continua ad indagare per capire le circostanze della morte di Matteo, l'uomo di 33 anni ritrovato in una pozza di sangue. Sul suo corpo diverse coltellate. Ancora l'arma del delitto non è stata ritrovata, l'autopsia fornirà ulteriori elementi utili. Si dovrà appurare quali i legami tra Matteo e Thomas di 25 anni. Per questo sono in corso sopralluoghi anche nell'abitazione dell'indagato.

La dinamica

Ad avvisare le forze dell'ordine della scomparsa di Fiorini era stata la madre, Patrizia, che da quando è in pensione vive in Spagna. Nessuno riusciva a mettersi in contatto con il figlio. Lei preoccupata per quel ragazzo da tempo problematico tra droga e alcol e senza lavoro ha chiesto aiuto alla polizia.

Il primo a trovare il cadavere di Matteo sul pavimento della camera da letto in realtà era stato un vicino di casa, entrato nell'abitazione da una finestra. Sempre i vicini avevano parlato di una notte tormentata, di litigi fino all'alba. Erano tre sere che Fiat Punto arrivava e poi se ne andava via. Da qui sono partite le indagini che ora proseguono per capire il legame tra Matteo e Thomas.