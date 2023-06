Una nuova finestra sull'Universo

Più di 25 anni di osservazioni fatte da sei dei radiotelescopi più sensibili al mondo - cinque quelli europei tra i quali il Sardinia Radio Telescope vicino a Cagliari - un gruppo internazionale di astronomi e una scoperta: onde gravitazionali di bassissima frequenza. Un gruppo di astronomi europei, con colleghi indiani e giapponesi ha pubblicato i dati di oltre due decenni, confermati da altre ricerche in Nord America, Australia e Cina. Le pulsar, stelle di neutroni, usate come orologi naturali per rilevare le onde gravitazionali. Nel gruppo, anche ricercatori dell'Inaf e dell'Università di Milano Bicocca. Importante il sostegno del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc).

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Massimo Carnemolla

intervista ad Alberto Sesana, docente di astrofisica dell'Università di Milano Bicocca