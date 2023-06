Operazione della Polstrada: fermata banda dedita al traffico di auto rubate e macchine agricole

La polizia stradale di Torino, ha sgominato una banda dedita al riciclaggio e alla ricettazione internazionale di macchine operatrici e autoveicoli di alta

gamma. Vetture destinate ai Paesi africani e alla penisola balcanica. L'operazione, denominata 'Nova Gorica', ha portato a 17 misure cautelari, di cui tredici in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Dodici le autovetture di elevato valore commerciale e dieci macchine agricole sono state recuperate.

L'indagine

I mezzi venivano rubati nel nord Italia e hanno un valore complessivo di oltre un milione euro. Tra le vittime le società di leasing e di autonoleggio le cui auto venivano, dopo averne denunciato il furto, poi esportate illegalmente oltre confine. Le auto viaggiavano dentro dei container dirette in Gambia,

Slovenia e Albania. Per il trasporto venivano usati i porti di Bari e Ancona, quelli di Anversa in Belgio, Le Havre in Francia e Capodistria in Slovenia. Gli escavatori erano stati rubati a ditte private operanti nell'edilizia in Piemonte e in Lombardia. Rubati nei cantieri venivano stoccati, con cambio di targhe e matrici, a Lodi e nel Bergamasco. "Le autovetture di lusso che venivano pagate settemila euro in Italia, venivano rivendute al doppio all'estero", evidenzia il dirigente della polizia stradale Paolo Di Quattro.

Gli arresti

Uno dei personaggi di spicco, uno dei finanziatori per gli inquirenti, di origine egiziana, era residente in Svizzera è stato fermato a Milano. Due destinatari della misura cautelare in carcere avevano recentemente lasciato l'Italia e sono stati arrestati in Albania e sono in attesa di estradizione. Le indagini sono partite nel dicembre 2022 da una segnalazione della polizia slovena su due auto con targhe contraffate. Auto ritrovate dalla polizia stradale a Torino. L'inchiesta è durata due anni e sono state coordinate dal sostituto procuratore Paolo Scafi. "È stato un lavoro molto qualificato dalla polizia stradale

che ha dimostrato una professionalità particolare. Un lavoro che ha richiesto molto tempo con intercettazioni ambientali e telefoniche. Sono indagini che con la nuova normativa non avremmo potuto fare, visto che ci voleva tempo", ha spiegato Scafi. "Nove delle persone indagate erano già state condannate

per lo stesso reato", ha aggiunto. Otto sono le persone denunciate a vario titolo.