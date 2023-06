Boccata d'ossigeno per l'ospedale di Ivrea. In attesa di quello nuovo, per la vecchia struttura - alle prese con carenze strutturali e di personale - sono arrivate nuove unità di terapia intensiva, che così passano d a 7 a 18. “Entro un mese - annuncia il presidente della Regione, Alberto Cirio - ci sarà anche la risonanza magnetica. Contemporaneamente, non abbassiamo la guardia sul nuovo ospedale: entro luglio la sua localizzazione”.

Ossigeno anche per il pronto soccorso

Dall'esplosione del covid 19, sono passate da 287 a 268 le postazioni di terapia intensiva in Piemonte. “Si tratta di una prima risposta alle esigenze del territorio”, ha detto il direttore generale dell'Asl To4, Stefano Scarpetta. “Un investimento importante anche a supporto del pronto soccorso”. Quanto al personale e alla questione dei gettonisti, l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, chiede “un provvedimento emergenziale sul personale in modo da assumere personale qualificato, strutturato e ben pagato”.