Rebus ospedali, dal Vco ad Alessandria fino alla vendita del presidio di Settimo

Lo spettro è quello delle gare deserte. E' accaduto a Settimo, ospedale all'asta, dopo la liquidazione della società di gestione. A giorni convocata una riunione per capire come proseguirne la vendita. Era accaduto al primo bando per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Adesso di nuovo a gara entro inizio agosto con 100 milioni in più. Si vuole evitare che accada per il Parco della Salute di Torino, il progetto più ambizioso, nelle mani del commissario Corsini, nominato dal Governo, da meno di due mesi.

Tanti i progetti da discutere

Non c'è quasi Asl in Piemonte che, per svecchiare un patrimonio edilizio piegato dal peso degli anni, non sia alle prese con un presidio da ristrutturare o costruire da zero. Opera ardua: per l'aumento dei costi delle materie prime che va a incidere sull'appetibilità dei bandi, nei progetti più maturi; o per dissidi politici laddove si discute ancora cosa e in che luogo costruire.

I dissidi a Alessandria e nel Vco

E' il caso del Vco con lo scontro che si sta consumando tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale per scegliere se ristrutturare i vecchi presidi o farne nascere uno nuovo, in posizione baricentrica, come deciso dalla Giunta precedente. Ma anche di Alessandria che preferirebbe un'area diversa da quella individuata dalla Regione all'ex Borsalino. Ma deve decidere in fretta per non perdere i fondi Inail.

I malumori a Torino e Cuneo

Ad aver trovato ormai la sua collocazione sembra invece il progetto del nuovo Maria Vittoria di Torino, da costruire alla Pellerina, contestato però da un comitato che sta raccogliendo firme. Qualche malumore che inizia a registrarsi pure nel saviglianese dove sorgerà il nuovo presidio della Cuneo 1. Ma qui siamo ancora allo studio di prefattibilità.

Servizio di Francesca Nacini, montaggio di Andrea Dudda.