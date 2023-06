Un "ponte" cervello-midollo per tornare a camminare

In pochi giorni due casi danno una speranza a chi ha avuto lesioni al midollo spinale.

Qualche giorno fa Gert-Jan Oskam, 40enne olandese paralizzato da 12 anni per un incidente in bicicletta, a Losanna, grazie a delicati interventi di neurochirurgia, ha ricevuto una connessione, un'interfaccia, tra il sistema nervoso centrale, il cervello e la parte di midollo spinale lesionata.

Non solo stimoli elettrici ma un vero "ponte" digitale che raccoglie lo stimolo, la volontà, di muovere le gambe… fare passi. Segue l'intervento a Milano, all'ospedale San Raffaele. Una donna paraplegica, anche lei dopo un incidente di 5 anni fa, è tornata a governare le gambe e a camminare grazie anche al lavoro dei bioingegneri della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

intervista a Pietro Mortini, primario di neurochirurgia San Raffaele