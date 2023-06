Costruire muretti a secco contro il dissesto idrogeologico

Hanno modellato molti dei paesaggi naturali fin dall'antichità. Strutture semplici, ma non facili da costruire. I muretti a secco sono oggi nella lista del Patrimonio immateriale come elemento transnazionale dell'Unesco. Un patrimonio che alcuni custodi, sulle nostre montagne, cercano di preservare.

Una scelta di vita

Nel vallone del Bourcet in Val Chisone, 1.700 metri di altitudine, 100 anni fa vivevano 400 persone, oggi ne rimane uno solo, Ivo, che 15 anni fa è venuto ad abitare qui e ha imparato a costruire e mantenere i muretti a secco. A sostenere scelte come la sua, il non lontano Comune di Pomaretto che investe su questi manufatti come arma contro il dissesto idrogeologico.

Servizio di Vanni Caratto; immagini di Guido Cravero; montaggio di Gianluca Omaggio

Interviste a Ivo Negro, artigiano e Danilo Breusa, sindaco Pomaretto