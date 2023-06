Peste suina, il commissario: "In arrivo il piano nazionale di abbattimento"

Per gli allevatori di maiali, i primi casi di peste suina nell'Oltrepò pavese sono un punto di non ritorno. "Servono interventi immediati per evitare una catastrofe nazionale", dice un comunicato della Cia. Nonostante gli sforzi, infatti, il virus continua ad avanzare. Le carcasse di cinghiali infetti hanno superato quota 800 in Piemonte e Liguria. E minacciano un comparto che tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna genera un fatturato di 11 miliardi e dà lavoro a 70mila persone. La situazione ha spinto il governo a rafforzare i poteri del commissario all'emergenza con il decreto legge approvato il 22 giugno.

"In virtù del nuovo decreto, stiamo lavorando a un piano nazionale e regionale delle catture e degli abbattimenti che potrebbero portarci in sicurezza", dichiara ai nostri microfoni il commissario straordinario all'emergenza della peste suina africana, Vincenzo Caputo. “Abbiamo anche chiesto l'ausilio delle forze armate per monitorare gli animali selvatici con i droni”.

Nel nuovo piano per abbattere i cinghiali verrà coinvolto il mondo venatorio. Secondo il commissario, però, serve anche un sistema pubblico per la biosicurezza ispirato al modello della Protezione civile. Intanto anche nel cuneese l'allerta resta massima, dopo i primi casi registrati a pochi chilometri dal confine provinciale. Per il commissario, l'obiettivo resta quello di debellare la malattia entro 2-3 anni.