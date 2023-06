Sostanze inquinanti nella Bormida, tracce nei pesci

Li chiamano gli inquinanti eterni, perché permangono a lungo. Sono i pfas, sostanze chimiche di sintesi, possono causare danni al fegato e malattie alla tiroide. Servono per impermeabilizzare tessuti, per le schiume antincendio. Dopo il primo monitoraggio tra i residenti di Spinetta e Montecastello, nei territori a contatto con la Solvay, la multinazionale che le produce, ecco arrivare dalla Regione l'ultima preoccupante notizia. Tracce di pfas, seppure in bassa quantità, sono state trovate nelle acque del Bormida, nei pesci. Dopo le tracce riscontrate nelle uova e nelle verdure.

Contaminazioni possibili per suolo, acqua e aria

Secondo l'ultimo report percentuali più elevate di pfas si sono rilevate attorno al polo chimico di Spinetta e in un campione prelevato da un cavolo si è compreso che l'inquinamento riguarda non solo l'acqua ma anche l'aria. L'Arpa si è dotata di un sofisticato strumento che sarà in grado di rilevare la presenza della sostanza anche nel suolo.

Interviste a Adriano Di Saverio, commissione ambiente Comune di Alessandria, e Cristiana Ivaldi, epidemiologa dell'Arpa Piemonte.