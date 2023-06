Rallenta la crescita dell'economia piemontese

Cresce l'economia in Piemonte ma a ritmi ridotti rispetto a due anni fa. Nel 2022 secondo Banca d'Italia il Pil regionale si è attestato ad un più 3,7 per cento, circa la metà rispetto al 2021. Pesano crisi energetica e rialzo dei prezzi.

Bene l'edilizia tra Pnrr e superbonus

Motore del territorio l'edilizia: dopo gli effetti del superbonus ora può contare su 2,6 miliardi del Pnrr, una buona fetta dei 7,8 miliardi assegnato alla nostra regione. La manifattura sconta un aumento dei costi con conseguente rialzo dei prezzi di vendita. Lanfranco Suardo, direttore della Banca d'Italia di Torino, ha aggiunto: “Da rilevare una ripresa significativa del turismo, un apresenza di turisti stranieri, una componente importante per i servizi, per l'economia piemontese e per il Piemonte nel mondo”.

Prospettive sfavorevoli nel lungo periodo

Il contesto economico di lungo periodo resta sfavorevole. Pesa il confronto tra Torino e le altre città metropolitane del nord. Nel 2019 il pil del nostro capoluogo era inferiore rispetto al 2000, un andamento in decisa controtendenza rispetto alle altre città del nord per effetto della deindustrializzazione. Spiega Roberto Cullino, vicedirettore Banca d'Italia Torino: “da un lato il passato certamente conta e pesa, dall'altro occorre forse occorre guardare all'efficienza, all'innovazione”.

A livello produttivo nei primi 4 mesi del 2013 si sono registrati 14.000 posti di lavoro in più a tempo indeterminato. Segno positivo anche per il reddito nominale che nel 2022 è cresciuto di oltre il 5 per cento, risultato vanificato dall'inflazione che ha ridotto il potere d'acquisto delle famiglie raggiungendo il limite del 17 per cento per i nuclei meno abbienti, fiaccati dal caro spesa e dal caro energia.