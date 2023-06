Piogge e siccità, Claps (Politecnico): "Estate migliore del previsto, ma non abbassiamo la guardia"

Le piogge abbondanti di questo maggio e inizio giugno in Piemonte hanno quasi del tutto recuperato il deficit idrico del 2023, cioè l'ammanco di acqua rispetto alla media delle precipitazioni dell'ultimo trentennio. E, dunque, che estate sarà? Lo abbiamo chiesto a Pierluigi Claps, professore di Ingegneria idraulica al Politecnico di Torino.

Deficit idrico dal 50 al 7%

“A marzo il deficit idrico era del 50%. Ora è del 7. Ma - dice Claps - non vanno messe in soffitta le buone pratiche adottate in questi mesi. Non possiamo infatti prevedere la siccità in modo esatto, perché si sviluppa in modo molto lento e quasi non ce ne accorgiamo. Possiamo però essere preparati: nel corso di quest'anno il livello di cooperazione tra chi deve fare i rilasci e chi i prelievi è arrivata a una qualità molto elevata”.

Le infrastrutture

Collaborazione tra territori. Senza sprecare risorse. Ma anche opere infrastrutturali, gli invasi. Per trattenere l'acqua delle precipitazioni. “Per la siccità l'infrastruttura a cui pensare è l'invaso, lo dico al singolare perché che sia diga o che sia ricarica delle falde è quello che ci serve”.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Paola Bovolenta. Intervista a Pierluigi Claps, professore di Ingegneria idraulica al Politecnico di Torino