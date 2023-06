Pnrr, in Piemonte un centinaio di nuovi asili. Ma alcuni progetti sono saltati

E' arrivato il momento della verità per uno degli interventi più attesi, e allo stesso tempo più discussi, di tutto il Pnrr. Il 20 giugno sono scaduti i termini per assegnare i lavori di costruzione dei nuovi asili nido e dei poli dell'infanzia. I comuni che non hanno rispettato la deadline, rinviata più volte, perderanno i fondi. In ballo ci sono 4,6 miliardi di euro, 158 milioni destinati al Piemonte. Sulla carta è una rivoluzione, perché permetterebbe di ridurre l'abisso che separa i servizi alla famiglia italiani con quelli di altri Paesi europei.

Nella nostra regione ci sono 27mila posti tra asili nido, sezioni primavera e baby parking. Secondo IRES, riescono a coprire il 32,8% della popolazione target: un dato in crescita non perché ci siano più strutture rispetto al passato, ma perchè i bambini sono sempre di meno. In Olanda e Danimarca, invece, il tasso di copertura supera il 70%. L'obiettivo del Pnrr è dunque quello di aumentare i posti, incentivando così la natalità e l'occupazione femminile.

Peccato che tra errori e lacci burocratici si sia perso tempo. L'anno scorso il ministero ha dovuto fare ben 4 bandi per convincere i comuni a partecipare. Poi è cambiato il cronoprogramma, sono scattate le proroghe, le tensioni con l'Europa per la terza tranche di fondi che ancora non arriva e per la quarta che è sempre più in bilico.

In Piemonte sono previsti oltre 110 nuovi asili, di cui 31 nella provincia di Torino e 29 nel Cuneese. Il ministero non ha ancora reso noto quanti ne verranno effettivamente realizzati. Gran parte dei comuni sono riusciti ad aggiudicare i lavori appena prima della scadenza, approvando le delibere tra il 19 e il 20 giugno. Ma c'è chi, invece, soprattutto tra le amministrazioni più piccole, è stato costretto a rinunciare.