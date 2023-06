Record di studenti stranieri: la sfida è farli restare dopo la laurea

Un ateneo che conta il 61% di studenti fuorisede di cui il 20% stranieri, 6.861 studenti dall'estero iscritti nell'anno accademico in corso, provenienti da 117 Paesi diversi. Un record nazionale, la percentuale più altra tra le Università di Italia. Il Politecnico di Torino ha fatto della mobilità uno dei punti di forza della formazione.

Pochi gli studenti che restano in città dopo la laurea

Sono più di 300 gli accordi universitari stretti con partner esteri, quest'anno mille gli studenti diretti verso atenei stranieri, 900 in entrata da Europa e paesi asiatici. Ma non solo. E' l'Iran in testa con il 21% di allievi, seconda la Turchia con il 17%, terza la Cina con il 10%. Dopo i forti investimenti sull'offerta formativa per attrarre studenti stranieri, ora la sfida è farli restare a Torino anche dopo la laurea.

Aumentare l'offerta di alloggi per favorire gli accessi

Primo obiettivo migliorare l'housing, ovvero il numero di alloggi, il punto debole dell'offerta di studio in Piemonte. L'idea del Politecnico è andare verso una partnership pubblico privato. Per poter sfruttare le molte case sfitte e metterle a disposizione dei fuori sede.

Intervista a Francesca Maccario, dirigente didattica internazionale Politecnico di Torino.