Prezzi del grano tenero troppo bassi: "Non conviene più coltivarlo"

I prezzi del grano tenero sono in caduta libera e la coltivazione di questo cereale in Italia non è più sostenibile. E' l'allarme della Cia di Alessandria e del Piemonte, che snocciola i dati: negli ultimi otto mesi il prezzo rilevato dalla locale Camera di Commercio è passato da 350 euro a tonnellata a 240, con una tendenza all’ulteriore ribasso. Il problema, secondo l'associazione degli agricoltori, è che sotto i 260 euro a tonnellata non conviene coltivare questo tipo di frumento. Un danno enorme per la provincia alessandrina, seconda in Italia dopo quella di Bologna per la coltivazione di grano tenero.

Secondo Cia, i valori delle produzioni nazionali sono ormai equiparati ai prezzi internazionali, che sono più bassi ma con rese e qualità non comparabili a quelle italiane. La causa di questa situazione è da ricercarsi, dicono, in un mix dannoso tra speculazioni internazionali ed eccesso di offerta dovuto al grano ucraino importato per sostenere il paese in guerra.

Come se non bastasse i costi delle materie prime per gli agricoltori restano alti. Ad esempio il nitrato ammonico, un fertilizzante, ha raggiunto i 570 euro a tonnellata.

L'associazione degli agricoltori ha lanciato una raccolta firme a difesa del grano tenero made in Italy e chiede al Governo sostegni al settore.