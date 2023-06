In tribunale a Torino il processo tra centinaia di medici e la Città della Salute

Un caso scuola quello approdato in aula al Tribunale di Torino, chiamato a decidere sul ricorso di centinaia di medici contro la richiesta di contributo del 5 per cento per le parcelle incassate in intramoenia avanzato da parte della Città della Salute. La giudice Sonia Salvatori dovrà esaminare prima alcune questioni tecniche procedurali di rito.

Il procedimento

Al centro della disputa i criteri di recupero della somma dovuta in virtù della legge Balduzzi che prevede di accantonare la quota del 5 per cento di incassi da visite, ricoveri e interventi da reinvestire nelle liste d'attesa. I ricorsi che riguardano quasi 500 medici e si riferiscono alle parcelle incassate tra il 2012 e 2015, con quote dai 12 ai 20 mila euro pro capite, arrivavano da diversi sindacati e sono stati unificati dalla presidente della quinta sezione lavoro del tribunale Daniela Paliaga.

La disputa

Si tratta in pratica di stabilire da dove prendere i soldi, in base a come si sarebbe dovuto calcolare quel 5 per cento. Per i medici la direzione sanitaria avrebbe dovuto prendere la somma dai pazienti essendo incorporata nella cifra che versavano per le prestazioni in intramoenia, per l'ospedale invece avrebbero dovuto versarla i professionisti separatamente dalla parcella. Quella di città della salute è la prima di una serie di dispute sulla stessa materia del contendere sottoposta alla magistratura piemontese. Intanto i magistrati attendono che sul versamento della quota Balduzzi si esprima la Cassazione, interpellata a Milano. Della questione potrebbe essere investita la corte dei conti, nel caso si ravvissasse la colpa grave e conseguente danno erariale.