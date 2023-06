Posti letto all'ex villaggio olimpico, protesta degli studenti: "Saremo senza borsa per mesi"

Sit-in di protesta degli studenti universitari davanti all'ex Moi (villaggio olimpico) di Torino, dove a febbraio sono stati assegnati 200 posti letto nel nuovo campus. “Tutti noi a giugno avremo solo 500 euro per vivere fino a dicembre, in pratica 80 euro al mese. Ovviamente non è possibile vivere con così pochi soldi”, dice ai nostri microfoni Alisa, studentessa russa di Global Law. Dopo l'assegnazione delle stanze, infatti, lei ed altri studenti si sono visti decurtare la borsa di studio che ricevevano da inizio anno, perché incompatibile con il nuovo bando. “Le condizioni non erano chiare e c'è stato troppo poco tempo per leggere i documenti”, spiega.

La beffa del bando

La pubblicazione del bando è avvenuta infatti a fine febbraio e le procedure si sono svolte con urgenza per rispettare i tempi del PNRR (grazie al quale è stato possibile aumentare i posti letto destinati agli universitari). 3 giorni per fare domanda, subito dopo le graduatorie e 24 ore di tempo per accettare o rifiutare. Secondo Mattia Plancher, rappresentante degli studenti nel Cda di Edisu, “l'ente dovrebbe prendersi una responsabilità e risolvere il problema al più presto”.

La risposta dell'Edisu

Edisu sostiene invece di aver "applicato le norme nella pubblicazione del bando e nell’assegnazione dei posti letto. È stata lasciata libera scelta agli studenti borsisti che, a norma di legge, con l’assegnazione del posto letto gratuito presso il Moi si sarebbero visti decurtare la borsa, comunicandolo loro con un avviso molto chiaro (in italiano e in inglese) e demandando a loro le valutazioni circa la convenienza della scelta”. L'ente si augura dunque che “in futuro i ragazzi siano più attenti nella lettura delle norme dei bandi, perché è molto importante soprattutto per il loro interesse e per fare le scelte per loro più convenienti”.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Claudio Biasotto

Interviste:

Alisa, studentessa

Mattia Plancher, rappresentante studenti Cda Edisu

Alessandro Ciro Sciretti, presidente Edisu