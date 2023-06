La protesta dei vigili del fuoco di Alessandria

Capisquadra che mancano e la manutenzione dei mezzi di soccorso in sofferenza . L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso: la partenza in ritardo di due giorni per prestare soccorso all'Emilia Romagna.

Le sigle sindacali dei vigili del fuoco di Alessandria hanno proclamato lo stato di agitazione ed hanno inviato una lettera alle istituzioni per denunciare la grave situazione e la mancanza adeguata di fondi per un comando provinciale che comprende 5 distaccamenti, e che è il secondo per importanza, con 7000 interventi.

servizio di Federica Burbatti

immagini Guido Cravero

voci:

Vladimiro Alpa - cgil vigili del fuoco

Luigi Foggia uilpa - vigili del fuoco

Claudio Emanuelli- confsal - vigili del fuoco