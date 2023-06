Quattro maratone in quattro giorni: ecco la sfida al Lago d'Orta

Una maratona al giorno per quattro giorni consecutivi. È la ricetta di Quadrortathon, sfida per infaticabili ultrapodisti scattata stamani dal Lido di Gozzano, sulle sponde del Lago d'Orta. La quinta edizione della manifestazione organizzata dalla ASD Orta 10 in 10 prevede quattro gare su altrettanti percorsi panoramici diversi: Vergante, Mottarone, Madonna del Sasso e domenica il gran finale intorno al Lago d'Orta. Circa 120 gli iscritti sulle tre distanze: oltre ai classici 42,195 km, c'è infatti la possibilità di cimentarsi sui 21 e 10 km.

Come da pronostico, dopo la prima giornata, a comandare le operazioni nella maratona maschile è Giorgio Calcaterra, simbolo italiano delle corse di endurance. Già vincitore della 100 km del Passatore per dodici edizioni consecutive e tre volte Campione del mondo nella 100 km, il romano “Re Giorgio” ha chiuso la prima delle sue quattro fatiche in 3h10'11'', precedendo Luca Medina e l'austriaco Georg Neuhold. Tra le donne, invece, dopo la prima giornata guida le operazioni la milanese Manuela Sorte, che ha preceduto sul traguardo Giulia Ranzuglia, terza nell'ultima edizione della Nove Colli, e Ilaria Pozzi.