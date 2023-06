Giornata di caldo per l'arrivo dell'estate metereologica: le previsioni di Rai Meteo

Giornata di caldo per giovedì 1 giugno, in coincidenza con l'arrivo dell'estate metereologica: bel tempo anche per venerdì 2 giugno ma dalla serata e soprattutto nella giornata di sabato 3 è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione con instabilità diffusa, con pioggia, rovesci e temporali sparsi.