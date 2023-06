"Ho perso un papà" così Alberto Cirio sulla morte di Silvio Berlusconi

“E' sempre stato un papà per me”, così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte sulla morte di Silvio Berlusconi.

Le lacrime del presidente improvvise sul Lago Maggiore, a Lesa, quando arriva la notizia a pochi metri da una delle ville più amate da Silvio Berlusconi. A tanti anni dai primi sorrisi sornioni. nei duelli con Gianni Agnelli prima di un Juve Milan

“Li ha trovati tranquilli è stato negli spogliatoi? tranquilli caricati e pronti a dare un dispiacere all'avvocato”

L'avvocato che contendeva l'ultima parola al Cavaliere. Immagine di una transizione in atto.

Dalla Fiat Berlusconi aveva già comprato Teletorino International, per trasformarla in un ripetitore della futura Canale Cinque.

Il confronto con gli agnelli e il mondo Fiat. Stili diversi, ammirazione e diffidenza reciproche.

molti anni prima, di una discesa in campo preannunciata in questa intervista del tre gennaio novantaquattro.

Un mese dopo sarebbe arrivato il videomessaggio agli italiani. Forza Italia costruita da nulla, pescando anche in Piemonte nomi, e volti, per la scommessa più azzardata e vincente

Chi l'ha seguito dalla prima ora come il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin “ Silvio Berlusconi ha cambiato la politica del nostro paese la sua bussola è sempre stata l'amore per l'Italia”

prospettive divergenti, nello stesso rispetto per il lutto, nelle parole del sindaco Stefano Lo Russo: “Sicuramente una figura che ha contraddistinto gli ultimi trent'anni della vita imprenditoriale sportiva e politica del nostro paese. una figura cui comunque va il nostro rispetto e le condoglianze dell'intera città”

Torino che il Cavaliere non è mai riuscito a sedurre elettoralmente, ma che, come il resto del Piemonte e d'Italia, si confronta con l'eredità non solo politica di una storia durata trent'anni.

Interviste a



Alberto Cirio - presidente Regione Piemonte



Gilberto Pichetto Fratin - Ministro dell'Ambiente



Stefano Lo Russo - Sindaco Torino