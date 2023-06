Contestazioni al Regio durante il minuto di silenzio in memoria del Cavaliere

Per la prima di Madama Butterfly al Teatro Regio di Torino è stato osservato un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi. Mezza sala si è alzata in piedi, metà del pubblico è rimasto seduto. Dalla platea qualche fischio e qualche contestazione.



Madama Butterfly, che è andata in scena ieri per la prima, resta in scena fino al 27 giugno nell'allestimento del Teatro Regio firmato dal regista Damiano Michieletto. L'Orchestra e il Coro del Teatro sono diretti dal maestro Dmitri Jurowski, il Coro è istruito da Andrea Secchi che, con questa produzione, saluta il Teatro Regio.