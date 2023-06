Regionali, Cirio: "Ho dato la disponibilità a un secondo mandato"

"Sono pronto a lavorare per il Piemonte". Così il presidente del Piemonte, ospite del TGR Piemonte, scioglie la riserva sulla sua candidatura per un secondo mandato alla guida della Regione. “Ho dato questa disponibilità”, spiega, non chiudendo però la porta ad una eventuale candidatura al Parlamento europeo: “Sarà il mio partito - dice - insieme a Meloni e Salvini, a valutare quale sarà la collocazione più corretta, ma la priorità rimane naturalmente il mio Piemonte”.