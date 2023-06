L'arcivescovo Repole, un pensiero agli ultimi e ai giovani

E' un messaggio alla città di Torino . A coloro che non sono visibili, ai più fragili , un elogio alla tenerezza racchiusa nella Madonna della Consolata che protegge e asciuga i dolori L'arcivescovo Repole parla di conforto in un mondo difficile davanti ai fedeli che ascoltano l'omelia, in questa giornata dedicata alla Madonna della Consolata.