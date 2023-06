Richiedenti asilo triplicati in un anno a Vercelli

Quasi triplicati, sul territorio vercellese, i richiedenti asilo: secondo i dati della Prefettura sono 409 le domande di protezione internazionale da gennaio a maggio di quest’anno, contro le 141 nello stesso periodo dell’anno scorso. A Vercelli, che si trova in una posizione strategica, ottengono rapidamente i documenti, in transito poi verso altre destinazioni. Nei Cas, i centri di accoglienza straordinaria del Vercellese, attualmente ci sono 181 i richiedenti asilo; l’anno scorso erano 73.

Pachistani in piazza Mazzini

Tanti i migranti di origine pachistana. Da mesi un gruppo staziona in piazza Mazzini, in attesa di notizie sul proprio futuro. La Prefettura ha organizzato un incontro con le varie realtà che si occupano di questi temi, per confrontarsi sulle opportunità e i rischi per i prossimi mesi, quando gli arrivi potrebbero intensificarsi.